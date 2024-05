Köln am Abgrund: Hoffnung auf die "Minichance"

Christian Keller war sichtlich bemüht, das böse Wort "Abstieg" nicht in den Mund zu nehmen. "Wir sind natürlich nicht naiv und wissen, was morgen passieren kann. Wir wissen, dass wir morgen auf dem Sofa...", sagte der Sport-Geschäftsführer des 1. FC Köln und stockte: "... dass es sich in die falsche Richtung bewegen kann."