Bundesliga: Kahn mit Klartext zu Kimmich - "Umbruch nicht mit Fingerschnipsen"

Derzeit wird Kimmich von Trainer Thomas Tuchel in München meist als Rechtsverteidiger aufgeboten. „Für mich ist er im Mittelfeld am wertvollsten“, befand Kahn. Der ehemalige Weltklassetorwart begründete dies so: „Er holt sich viele Bälle im hinteren Drittel, verteilt die Bälle und bestimmt den Rhythmus. Er schaltet sich auch gerne in Angriffe ein, spielt starke Pässe und kann Tore machen.“