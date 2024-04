Bundesliga: Kuriose Namen: Auf den Spuren dieser Vereine wandert Meister Bayer Leverkusen

Es ist vollbracht: Mit einem 5:0-Torspektakel gegen Werder Bremen hat Bayer Leverkusen am vergangenen Sonntag eine bislang überragende Saison mit dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte gekrönt. Keine einzige Niederlage musste die Werkself auf dem Weg zum Titel verkraften.

Zwar sind noch fünf Spieltage in der aktuellen Bundesliga-Spielzeit zu absolvieren, doch angesichts der wettbewerbsübergreifenden Ungeschlagen-Serie von 43 Spielen in Folge wird auch das Szenario, bis zum Saisonende ungeschlagen zu bleiben, immer realistischer.

Was zunächst fast einmalig klingt, wäre es faktisch jedoch nicht, denn dieses Kunststück, in der ersten Meistersaison ungeschlagen zu bleiben, gelang schon anderen Vereinen zuvor - größeren sowie kleineren. Nicht aufgeführt sind Klubs wie der FC Arsenal (2003/04), die ihre Ungeschlagen-Serie nicht in ihrer ersten Meistersaison zustande brachten.

SPORT1 liefert die Übersicht der Klubs, auf deren Spuren die Mannschaft von Xabi Alonso aktuell wandert.

Preston North End, England, Saison 1888/89 (18 Siege, 4 Unentschieden, 0 Niederlagen)

Der Begriff der „Invincibles“ ist unter Fußballfans längst geläufig, doch wo nahm das Ganze eigentlich seinen Anfang? Die Antwort: Vor über 100 Jahren, genauer gesagt im Jahr 1888/89, in der englischen Football League. Damals erlangte Preston North End diesen Spitznamen nach einer Saison, die für den Klub nicht nur aufgrund der Tatsache, dass sie ungeschlagen blieben, eine ganz besondere war.

Denn: Die „Lilienweißen“ gewannen 1889 nicht nur den ersten Ligatitel der Vereinsgeschichte, sie krönten sich zugleich auch zum ersten englischen Fußballmeister überhaupt. Die Football League wurde nämlich erst im Jahr 1888 gegründet und gilt damit als älteste Liga der Welt.

Die ohnehin schon sehr erfolgreiche Saison rundete North End dann noch ab, indem sie zusätzlich den FA Cup gewannen. Damit trug sich der Klub ein weiteres Mal in die Geschichtsbücher ein, denn das Double schaffte in England zuvor logischerweise auch noch keiner. Auch in dem Pokalwettbewerb kassierte die Mannschaft keine einzige Niederlage und blieb damit 27 Spiele in der Saison wettbewerbsübergreifend ungeschlagen.

In der Liga verteidigte Preston die Meisterschaft auch in der Folgesaison, im FA Cup kam im Jahr 1938 ebenfalls ein zweiter Titel hinzu. Danach ging es allerdings allmählich bergab: Der Verein spielt zurzeit nach wie vor in der EFL Championship, die zweite Liga unter der Premier League ist. Aktuell steht die Truppe dort auf Platz 10 – und ist mit 15 Niederlagen weit entfernt von einer weiteren Ungeschlagen-Saison.

Athletic Bilbao, Spanien, Saison 1929/30 (12 Siege, 6 Unentschieden, 0 Niederlagen)

Ein weiteres Vorbild für die Leverkusener lässt sich in der Heimat des Erfolgstrainers Xabi Alonso finden: In der spanischen Primera División gelang Athletic Bilbao eine Ungeschlagen-Saison zum ersten Meistertitel. Diese liegt allerdings auch schon einige Jahre zurück, genauer gesagt datiert sie aus der Spielzeit 1929/30. Der Klub verwies damals den FC Barcelona auf Platz 2.

Sieben weitere Titel sollten für die Nordspanier noch folgen, der letzte liegt allerdings inzwischen genau 40 Jahre zurück. Momentan belegt der Klub in La Liga den fünften Tabellenplatz.

Real Madrid, Spanien, Saison 1930/31 (10 Siege, 8 Unentschieden, 0 Niederlagen)

Auf ein neues Kunststück, den ersten Titel ohne Saisonniederlage in der Liga zu gewinnen, mussten die spanischen Fußballfans nicht lange warten. Es wiederholte sich bereits ein Jahr später, in der Saison 1931/32.

Dieses Mal stand am Ende Real Madrid anstelle von Athletic Bilbao als der Gewinner da. Die Meisterschaft feierten die Madrilenen damals allerdings noch unter dem alten Vereinsnamen Madrid FC.

Es war der Beginn der großen Erfolgsgeschichte der Königlichen mit nach heutigem Stand 35 Meistertiteln, 20 Erfolgen im spanischen Pokal sowie 8 Titeln in der Champions League.

Auch in der aktuellen Saison führt die Mannschaft unter der Leitung von Carlo Ancelotti die Liga an. Ungeschlagen sind sie dabei zwar nicht, eine beachtliche Bilanz mit nur einer Niederlage nach 31 Spieltagen kann Real aber dennoch vorweisen.

UMF Stjarnan, Island, Saison 2014 (15 Siege, 7 Unentschieden, 0 Niederlagen)

Von den bekannten europäischen Ligen bewegen wir uns weiter in den Nordatlantik. In der Besta deild, der höchsten Spielklasse Islands, gelang es dem Klub UMF Stjarnan im Jahr 2014 ebenfalls, ungeschlagen zur ersten (und bislang letzten) Meisterschaft zu marschieren. Dabei hatte der Klub in der Saison einige Herausforderungen zu meistern.

Noch zu Jahresbeginn wurde mit Rúnar Páll Sigmundsson ein neuer Chefcoach an die Seitenlinie gestellt. Zudem spielte der Verein, der südlich der Hauptstadt Reykjavík zu Hause ist, erstmals auch auf europäischer Bühne: In der Europa-League-Qualifikation verloren sie in den Playoffs jedoch gegen Inter Mailand.

Viel hat übrigens nicht gefehlt, dann hätte sich 2014 ein anderer isländischer Klub für die Ungeschlagen-Saison in die Geschichtsbücher eingetragen: Der Vizemeister FH Hafnarfjördur lag in der Tabelle am Ende nur einen einzigen Punkt hinter dem Titelträger. FH kassierte über das Jahr hinweg nur eine einzige Niederlage - und zwar ausgerechnet gegen Stjarnan im allerletzten Spiel der Saison.

FK Arkadag, Turkmenistan, Saison 2023 (24 Siege, 0 Unentschieden, 0 Niederlagen)

Der jüngste Erfolg, dem Bayer Leverkusen indirekt nacheifert, stammt aus dem vergangenen Jahr, als der FK Arkadag den Titel in der turkmenischen Yokary Liga ohne Niederlage gewann – und dabei im Saisonverlauf nicht einmal ein Remis kassierte.

Die Geschichte dieses Titelgewinns ist im Gegensatz zu den vorherigen allerdings vermutlich eher weniger etwas für Fußballromantiker. Die Erfolgssaison hat eine weitere Besonderheit aufzuweisen, denn der Klub schaffte etwas, was in Europa kaum denkbar ist: Er gewann die Meisterschaft, unmittelbar nachdem das Team gegründet wurde.

Der FK Arkadag, der seine Zelte in der Milliarden US-Dollar teuren Planstadt Aschgabat aufgeschlagen hat, wurde erst zu Beginn des Jahres 2023 aus dem Boden gestampft. Dies geschah zu Ehren des Diktators Gurbanguly Berdymuchammedow, der sein Präsidentenamt inzwischen an seinen Sohn abgetreten hat.

Kurz darauf folgte die Aufnahme in den turkmenischen Fußballverband und die Erlaubnis, direkt in der höchsten Spielklasse anzutreten.

Ein Blick auf den Kader verdeutlicht schnell, warum die Gegner im vergangenen Jahr nie eine Chance auf den Titel hatten: Der Verein kaufte sich vor Saisonstart die besten Spieler des Landes zusammen. Das Ergebnis: Eine 83:17-Torbilanz nach der Saison und ein Vorsprung von 18 Punkten auf den Zweitplatzierten FK Altyn Asyr.

Aufgrund dieser Zahlen dürfte es nicht überraschen, dass Arkadag noch in der gleichen Saison auch den turkmenischen Pokal gewann.