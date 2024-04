FC Bayern auf Trainersuche: Wieder Gezerre im Hintergrund

Eigentlich könnte es so einfach sein: Der FC Bayern sucht einen Trainer und der Sportvorstand, als die für den sportlichen Bereich zuständige Führungskraft, übernimmt die Aufgabe federführend.

In der Tat: Max Eberl ist der Mann, der - von Sportdirektor Christoph Freund tatkräftig unterstützt - die vielleicht wichtigste Entscheidung der vergangenen Jahre fällen muss.

Doch der FC Bayern ist eben kein einfacher Verein. Es ist ein Klub, der immer wieder davon profitierte, dass viele kompetente und machtbewusste Männer die Fäden in den Händen hielten. Dass dabei Reibung entstand, nahm man stets gerne in Kauf.

Viele mächtige und machtbewusste Männer

Aktuell ist der Rekordmeister womöglich so breit aufgestellt wie noch nie. Neben Freund und Eberl sind es Präsident Herbert Hainer und CEO Jan-Christian Dreesen, die auf der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel schon qua Amt ein Wörtchen mitzureden haben.

Doch während Hoeneß vermehrt via Interviews seine Meinungen unters Volk bringt und Eberl zur Seite steht, beschränkt sich Rummenigge auf sein Wirken im Hintergrund. SPORT1 -Informationen zufolge war er es, der sich vehement gegen eine Rückholaktion von Julian Nagelsmann aussprach und sich letzten Endes durchsetzte.

Nagelsmann sah Rummenigge als Risiko für sich

Dass mit Rummenigge ein mächtiger Kritiker weiterhin Einfluss hat, dürfte den Bundestrainer abgeschreckt haben . Dem Vernehmen nach habe Nagelsmann befürchtet, von Tag 1 an unter genauer Beobachtung zu stehen und auch öffentliche Zurechtweisungen durch Rummenigge erwartet. Dieses Risiko wollte er nicht eingehen.

Diese Furcht scheint nicht unberechtigt, war es doch der ehemalige Weltklassestürmer, der sich immer wieder kritisch über Nagelsmann und dessen Arbeit äußerte. Noch gut in Erinnerung ist Rummenigges Spitze, als er den damaligen Bayern-Trainer als „Talent“ bezeichnete und ihm empfahl, zu lernen, mit dem Druck in München umzugehen.

Nagelsmanns Berater traten forsch auf

Solche Aussagen dürften auch in den Verhandlungen zwischen Nagelsmanns Beraterteam und den Bayern-Bossen zur Sprache gekommen sein. SPORT1-Informationen zufolge traten die Agenten durchaus selbstbewusst in den Verhandlungen auf und wiesen auf eben solche Störfeuer hin. Eberl bestätigte dies indirekt und stellte am Samstagabend im Interview mit Sky fest, dass bei Nagelsmann der „Stachel von damals noch zu tief sitzt“.