„Hut ab!“ Leverkusen im Netz gefeiert

Nachdem einige Fans schon nach dem vierten Treffer von Florian Wirtz auf den Platz gestürmt waren , waren die Anhänger nach dem fünften Tor in der 90. Minute, ebenfalls von Wirtz, nicht mehr zu bändigen, so dass Schiedsrichter Harm Osmers die Partie gar nicht mehr anpfiff.

In der BayArena brachen nun alle Dämme, feierten die Fans ausgelassen ihre Helden, die kaum Luft zum Atmen bekamen. Auch in den sozialen Medien überschlagen sich die Lobeshymnen für die Truppe von Xabi Alonso, die nun seit 43 Pflichtspielen ungeschlagen ist.

„Glückwunsch an Leverkusen zur Meisterschaft. Ob das verdient ist, kann es keine zwei Meinungen geben. Was für eine Leistung - wow! Wenn die Mannschaft so zusammenbleibt, dann kann es auch in der UCL weit gehen. Bin gespannt!“