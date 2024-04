"Kein Fehler, ihn zu verpflichten" - Freund verteidigt Bayern-Transfer

Beim FC Bayern konnte Winterneuzugang Bryan Zaragoza sein Können bislang kaum unter Beweis stellen. Seitdem er zu Jahresbeginn vom FC Granada nach München kam, saß er in acht Spielen über 90 Minuten auf der Bank, dazu war er in zwei Partien nicht einmal im Kader. Nur dreimal wurde er von Trainer Thomas Tuchel auf das Feld geschickt – für 20, 15 und sieben Minuten.

Obwohl der Cheftrainer vor dem wichtigen Rückspiel in der Champions League gegen Arsenal am Samstag in der Bundesliga gegen Köln die Aufstellung durchwechselte, schmorte Zaragoza wieder nur auf der Bank. Nach der Partie äußerte sich Sportdirektor Christoph Freund dazu. „Heute war es so, dass einige Spieler, die zuvor nicht so viel gespielt hatten, nicht 90 Minuten durchspielen sollten, deshalb waren gewisse Wechsel vorgegeben“, so der Österreicher.