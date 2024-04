Leverkusens Greenkeeper gibt Entwarnung

Vor der Partie hatte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes die Fans noch bei der Bild darum gebeten, bei dem Platzsturm gesittet vorzugehen. „Unser Rasen ist ein Pfund und das soll auch für den Rest der Saison so sein“, sagte er. Der Hybridrasen hatte erst im August im zweiten Jahr in Folge den „Pitch of the Year“-Award der Deutschen Fußball Liga (DFL) gewonnen.

Außerdem trägt der Rasen auch seinen Teil dazu bei, dass die Werkself ihren Ballbesitzfußball so erfolgreich umsetzen kann. So sagte auch Xabi Alonso: „Wir brauchen einen guten Platz, um gut zu spielen“.

Darum kümmerte sich Greenkeeper Schmitz noch in der Nacht höchstpersönlich. Bis zum nächsten Heimspiel hat er immerhin noch etwas Zeit: Erst am 27. April gastiert der VfB Stuttgart in Leverkusen. Zwar haben die zwei verbleibenden Bundesliga-Heimspiele nach dem entschiedenen Meisterschaftstitel keine hohe Bedeutung mehr, bei einem Erfolg am Donnerstag gegen West Ham United (ab 21 Uhr im LIVETICKER) würde allerdings auch noch ein Europa League-Halbfinale in der BayArena steigen. Durch den 2:0-Erfolg im Hinspiel stehen die Chancen darauf gut.