Rangnicks versteckte Botschaft an den FC Bayern

Was hat Rangnick gesagt - und was bedeutet das zwischen den Zeilen? SPORT1 ordnet ein, welche Botschaften der „Fußballprofessor“ Richtung München schickt.

Rangnick zu Bayern? „... keinen Grund, mich konkret damit zu beschäftigen“

Botschaft an die Bayern: Rangnick ist trotz seines Österreich-Bekenntnisses offen dafür, was der Rekordmeister ihm zu bieten hat. Aber: Der FC Bayern muss sich strecken, will er den ÖFB-Erfolgscoach an die Isar locken. Noch ist das Angebot des Rekordmeisters offenbar nicht konkret oder gut genug.