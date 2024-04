Stuttgart und der Hoeneß-Deal: Was steckt wirklich dahinter?

Bei Sky wurde Dieter Hoeneß auf die Erfolgssträhne vom VfB angesprochen. „Es ist unglaublich“ merkte der 71-Jährige an. TV-Expertin Julia Simic sprach von einem Märchen rund um seinen Sohn Sebastian, „das hätte man nicht erahnen können“.

Gab es Gespräche mit dem FC Bayern?

Genau deswegen habe man sich früh zu einem Verbleib in Stuttgart entschieden, „auch um die Saison nicht zu gefährden“ - und um ständige Spekulationen, sowie Diskussionen zu vermeiden. „Wobei die Gespräche schon zwei bis drei Monate gedauert haben, aber es war wichtig, um keine Unsicherheit in die Mannschaft zu bringen. Basti fühlt sich in Stuttgart pudelwohl“, offenbarte der frühere Schwabenpfeil.