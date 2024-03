Dieter Hoeneß zur Bayern-Trainerfrage: "Bin überzeugt, dass er der Richtige wäre"

Der FC Bayern ist nach wie vor auf der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel. Berater Dieter Hoeneß hat sich nun in einem Interview bei Bild Live an der Nachfolger-Diskussion beteiligt. Dabei erklärte der Bruder von Ex-Bayern-Boss Uli Hoeneß Xabi Alonso zum persönlichen Favoriten.

Schlechte Nachrichten für Leverkusen-Fans?

FC Bayern schweigt über möglichen Alonso-Wechsel

„Es steht mir nicht zu, über andere Trainer zu reden. Wir müssen unsere Jobs machen und herausfinden, wer der richtige ist. Dann müssen wir schauen, was das kosten kann und ob wir uns das leisten können. Es gibt bei der Trainersuche ganz viele Facetten, die eine Rolle spielen“, sagte der Neuzugang der Münchener am Samstag gegenüber Sky .

Sebastian Hoeneß: Ein Bayern-Trainer der Zukunft?

Sebastian Hoeneß führte den VfB Stuttgart in dieser Saison von der Relegation bis hoch auf die Champions-League-Plätze in der Tabelle. Ob es tatsächlich Gespräche mit dem Rekordmeister gab, dazu wollte sich Dieter Hoeneß nicht äußern: „Es ist so viel spekuliert worden, da will ich mich nicht an diesen beteiligen.“