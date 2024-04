Toni Kroos von Ex-Klub überrascht

Besonders begeistert ist er von Erfolgscoach Alonso, der Leverkusen im Oktober 2022 auf einem Abstiegsplatz übernahm und sie binnen eineinhalb Jahren an die Spitze geführt hat. „Da haben sich ja viele an die Aufgabe dran gemacht, mit Leverkusen Meister zu werden. Aber so nah dran war, glaube ich, nur Christoph Daum“, sagt Kroos.

Kroos: Das ist Alonsos große Qualität

Für Leverkusen ist die Saison mit dem Meistertitel allerdings noch nicht beendet. Im DFB-Pokal steht man im Finale und trifft dort am 25. Mai auf Kaiserslautern, die aktuell auf einem Abstiegsplatz in der Zweiten Liga stehen.

In der Europa League ist der Halbfinaleinzug durch den 2:0-Erfolg im Hinspiel gegen West Ham durchaus realistisch. Am Donnerstag steht das Rückspiel an (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Die Chance auf das Triple ist also noch vorhanden.