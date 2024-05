Bundesliga heute: Köln - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das heutige Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem SC Freiburg verspricht eine interessante Begegnung zu werden. Die Partie findet am 04.05.24 (Samstag) um 18:30 Uhr statt. Die Statistiken zeigen, dass der SC Freiburg eine beeindruckende Bilanz gegen den 1. FC Köln hat, mit 22 Siegen im Profifußball, nur übertroffen von ihren 23 Siegen gegen den FC Schalke 04. Unter Christian Streich hat der SC gegen kein anderes Team mehr Pflichtspiele gewonnen als gegen den FC, mit zwölf Siegen aus 17 Duellen. Allerdings werden sie in der heutigen Partie auf Kiliann Sildillia und Nicolas Höfler verzichten müssen, die beide gesperrt sind. Höfler hat in dieser Saison die zweitmeisten Einsatzminuten aller Freiburger Feldspieler und hat die meisten Bälle abgefangen.

1. FC Köln: Kampf gegen den Abstieg

Der 1. FC Köln hat in dieser Saison eine schwierige Zeit durchgemacht und nur eines seiner letzten elf Bundesliga-Spiele gewonnen. Mit nur vier Siegen aus den ersten 31 Partien spielt der 1. FC Köln seine geteilt drittschwächste Bundesliga-Saison. Mit 23 Punkten aus den ersten 31 Partien und fünf Punkten Rückstand auf Mainz 05 auf Relegationsrang 16, stehen die Kölner vor einer großen Herausforderung. Sollten sie heute gegen Freiburg sieglos bleiben, könnten sie am Sonntag zum siebten Mal in ihrer Vereinsgeschichte aus der Bundesliga absteigen. Trotz ihrer schwachen Offensive, die mit 24 Toren die schwächste dieser Bundesliga-Saison ist, haben sie 54 Prozent ihrer Tore nach einer Standardsituation erzielt, was ligaweit der höchste Anteil ist.

SC Freiburg: Chance auf einen historischen Sieg

Der SC Freiburg hat die Chance, heute Geschichte zu schreiben. Sie haben ihre letzten drei Bundesliga-Auswärtsspiele in Folge gewonnen, die letzten beiden sogar ohne Gegentreffer. Sollten sie heute gewinnen, wäre es das erste Mal in ihrer Bundesliga-Geschichte, dass sie vier Auswärtssiege in Folge feiern könnten. Trotz ihrer schwächsten Bundesliga-Saison seit fünf Jahren mit 40 Punkten nach 31 Partien, haben sie die Chance, ihre Position zu verbessern. Sie haben nur 22 Prozent ihrer Gegentreffer nach einem ruhenden Ball kassiert, was ligaweit der niedrigste Anteil ist. Allerdings hat ihr Torhüter Noah Atubolu in dieser Saison mehr Gegentreffer kassiert als erwartet, was ein Bereich ist, den sie verbessern müssen.

Wird 1. FC Köln gegen SC Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird KOE gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen SC Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Köln gegen SC Freiburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.