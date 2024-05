Bundesliga: Pyrotechnik auf dem Party-Truck! Die Titelfeier von Bayer Leverkusen im LIVETICKER

Bayer Leverkusen hat es geschafft! 31 Jahre nach dem letzten Vereinstitel gewann die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso zunächst die Deutsche Meisterschaft und am vergangenen Samstag den DFB-Pokal im Finale gegen den 1. FC Kaiserslautern. Granit Xhaka erzielte per Weitschuss den Siegtreffer im Berliner Olympiastadion. Heute steht die Titelfeier mit den Fans in Leverkusen an.

{ "placeholderType": "MREC" }

53 Pflichtspiele hat Bayer in dieser Saison bestritten und 52 davon nicht verloren. Die einzige Niederlage kassierte die Werkself am vergangenen Mittwoch im Europa-League Finale gegen Atalanta Bergamo (0:3). Aufgrund der Pleite blieb dem Alonso-Team das Triple verwehrt.

Bayer Leverkusen feiert am Sonntag mit seinen Fans die Meisterschaft und den DFB-Pokal-Sieg

40.000 Fans in der BayArena

Trotzdem ist die Spielzeit historisch, denn zuvor gelang es keiner Mannschaft die Bundesliga-Saison ohne Niederlage zu beenden. Leverkusen schloss die Meisterschaft mit 90 Punkten ab und hatte insgesamt 17 Zähler Vorsprung auf Vizemeister VfB Stuttgart.

SPORT1 begleitet die Feier im Ticker:

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ Team nähert sich BayArena +++

Der Truck kommt langsam voran und nähert sich der BayArena. In dieser werden rund 40.000 Fans erwartete. Sie ist bisher schon gut gefüllt. Im Stadion läuft das stimmungsvolle Programm. Die Fans werden dort durch Live-Musik eingeheizt. Die Stimmung wird vermutlich noch besser, wenn du Mannschaft im Stadion ankommt.

+++ Bayer-Kapitän verliert Stimme +++

Lukas Hradecky lässt es richtig krachen. In der ARD sagte der Kapitän auf dem Truck: „Es sind Emotionen pur, das erfüllt mich mit sehr viel Freude.“ Was dabei auffällt, dass seine Stimme sehr angekratzt ist und merklich nachlässt. Wer möchte ihm das verübeln?

+++ Bayer-Stars signieren Trikots +++

Der Bayer-Tross ist voll im Gange und die Fans suchen außerhalb des Trucks Nähe zu ihren Helden. Sie reihen ihre Trikots auf den Wagen, welche dann von den Spielern unterschrieben werden. Der Truck kommt nur langsam voran, da so viele Leute an der Strecke ist.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

+++ Calmund hat „bitterlich geweint“ +++

In der ARD hat der ehemalige Bayer-Manager Reiner Calmund über die Saison und den DFB-Pokal-Sieg gesprochen. „Ich bin so glücklich, das kann sich niemand vorstellen. Gestern war ich mit meiner Familie im Stadion und habe bitterlich geweint. Wir sind so häufig Zweiter geworden, es war immer mein Wunsch, dass wir endlich wieder einen Titel holen. Ich freue mich riesig für den Verein. Der Verein war nie ein Plastikklub. Das Stadion war nur nie richtig voll. Das hatte aber auch Gründe.“

Er fügte hinzu, dass Simon Rolfes und Xabi Alonso die Baumeister des Erfolgs sind. „Für mich kommt Simon Rolfes viel zu kurz. Er hat hier Strukturen geschaffen und sich nie beschwert, als viele Spieler fehlten. Genauso wie Xabi Alonso. Nach dem Sieg gegen Bayern habe ich ihn heilig gesprochen.“ Gestern war ich mit meiner Familie im Stadion und habe bitterlich geweint.“

+++ Pyrotechnik auf dem Truck +++

An der Strecke ist echt viel los und einige Fans haben Pyrotechnik mitgebracht. Eine Fackel wurde auf den Truck zu einem Spieler gereicht, der sie in der Folge kurz hoch hielt. Die Fans jubeln ihrer Mannschaft ausgelassen zu.

+++ Fans jubeln Bayer-Stars zu +++

Der Tross um den Truck mit den Bayer-Stars ist unterwegs zum Stadion. Auf der Strecke sind viele Fans an der Straßenseite und jubeln ihren Helden zu. Auch auf dem Truck ist beste Stimmung angesagt. Die Fahrt soll nun rund 90 Minuten dauern.

+++ Spieler gehen auf den Truck +++

Der Besuch im Schloss Morsbroich ist beendet und alle Teammitglieder haben sich in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Nun steigen sie auf einen Truck, der die Mannschaft hin zur BayArena fährt. Nun haben auch mehr Spieler ein Bier in der Hand und sind zum Feiern bereit. Zudem haben einige noch etwas zu essen dabei.

+++ Eintrag ins Goldene Buch der Stadt +++

Nun ist es soweit! Die Bayer-Stars dürfen sich in das Goldene Buch der Stadt Leverkusen eintragen. Jeder Spieler und jedes Teammitglied werden einzeln vom Oberbürgermeister beglückwünscht, ehe sie den Stift in den Hand bekommen.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

+++ Kaltgetränke und Willkommens-Snack für Bayer-Stars +++

Angekommen im Schloss Morsbroich gibt es für das Team zunächst einmal etwas zu trinken und zu essen. Dabei greifen ein paar Spieler erstmal zu anti-alkoholischen Getränken. Doch unter anderem Torwart Hradecky hatte wieder ein Bier in der Hand. Der Finne geht nicht nur auf dem Platz voran, sondern auch beiden Feierlichkeiten. Zudem bekommen die Akteure Willkommen-Snacks.

Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath hält eine Rede für das Team und zeigt sich stolz auf das, was die Mannschaft für die Stadt erreicht hat.

+++ Team am Schloss Morsbroich angekommen +++

Die Mannschaft ist nun mit dem Mannschaftsbus am Schloss Morsbroich angekommen und wird sich dort in das Goldene Buch der Stadt Leverkusen eintragen. Viele Spieler tragen eine Sonnenbrille, obwohl die Sonne nicht scheint. Wie von den Akteuren durchklang, war die Nacht nicht allzu lang und das Double wurde ausgiebig gefeiert.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

+++ Hofmann: „Kann er erst realisieren, wenn ich im Urlaub bin“ +++

Bei der Flughafen-Ankuft sprachen Lukas Hradecky, Jonathan Tah, Jonas Hofmann und Geschäftsführer Sport Simon Rolfes am ARD-Mikrofon. Hradecky berichtete von einem „fantastischen Abend“. Er fügte hinzu: „Über Nacht wusste ich nicht, wo der Pokal geschlafen hatte. Das Finale war ein hartes Stück Arbeit, aber ab heute könnnen wir endlich feiern, die Niederlage gegen Bergamo ist vergessen.“

Hofmann war etwas kürzer angebunden. Ihm war die Nacht noch anzusehen: „So richtig werde ich es realisieren, wenn ich im Urlaub bin.“ Teamkollege Tah erklärte: „Um die Meisterschale zu halten, bleibt immer genug Kraft. Während des Flugs hatten wir eine Stunde Zeit, um ein bisschen unsere Akkus aufzuladen. Aber heute geht es wieder weiter mit den Fans. Rolfes sprach von einer „tollen Feier“ und einem „fantastischem Abschluss“.

+++ Die BayArena füllt sich +++

Die Mannschaft ist am Flughafen in ihren Teambus gestiegen und fährt nun zum Schloss Morsbroich, um sich dort in das Goldene Buch der Stadt Leverkusen einzutragen. Derweil werden in der BayArena Highlights aus der Saison gezeigt. Das Stadion füllt sich nach und nach. Es werden 40.000 Fans erwartet.

+++ Der Adler ist gelandet +++

Wie es sich gehört, steigt Kapitän Lukas Hradecky mit dem DFB-Pokal in der Hand als Erstes aus. Ihm folgt Nationalspieler Jonathan Tah mit der Meisterschale. Am Flugzeugausgang wartet NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der eigentlich Fans des Rivalen 1. FC Köln ist, und beglückwünscht das gesamte Team per Handschlag.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

+++ So sehen die Planungen aus +++

Die Werkself ist am Sonntag gegen 13.30 Uhr am Flughafen Köln/Bonn gelandet. Anschließend fährt sie im Mannschaftsbus zum Schloss Morsbroich, um sich dort in das Goldene Buch der Stadt Leverkusen einzutragen.