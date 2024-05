Klassenerhalt ganz nah: Wolfsburg ohne Mühe gegen Darmstadt

Dritter Sieg in Serie und dem Klassenerhalt ganz nah: Der VfL Wolfsburg hat sich mit einem lockeren Sieg gegen Absteiger Darmstadt 98 praktisch aller Abstiegssorgen entledigt. Das Team von Trainer Rainer Hasenhüttl setzte sich am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 3:0 (2:0) gegen die Hessen durch und kann wohl endgültig durchatmen.

Die Gastgeber sorgten schon in der Anfangsphase für klare Verhältnisse. Auf den frühen Führungstreffer von Patrick Wimmer (8.) ließ Jonas Wind (10.) im nächsten Angriff direkt das 2:0 folgen, kurz vor Schluss setzte Vaclav Cerny (90.+3) den Schlusspunkt. Darmstadt um Coach Torsten Lieberknecht kassierte auf seiner Abschiedstour aus der deutschen Eliteklasse die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Partien.

Wolfsburg kommt dagegen im Endspurt noch einmal in Fahrt und könnte schon am Sonntag auf dem Sofa jubeln. Sollte Mainz in Heidenheim nicht gewinnen, wäre der Klassenerhalt perfekt. Gleiches gilt, wenn es zuvor beim Kellerduell zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum einen Sieger gibt. Wolfsburg könnte dann endgültig den Blick nach oben richten, theoretisch besteht noch eine kleine Chance auf Europa.