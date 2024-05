LIVE im TV: Tränen bei Star-Moderator nach Bayern-Spiel

„Kompliment an euch ... Danke. Ohne Sch... jetzt, das war ein langer Ritt. Dass sich da ein Sepp Kneißl (Sebastian Kneißl; Anm. d. Red. ) hinsetzt, dass ihr euch hierhin stellt, das macht mich echt glücklich“, sagte der 39-Jährige vor der Kamera, während er sich die Tränen aus dem Gesicht wischte:

Kroos verspricht Real-Fans Sieg in der Champions League

Überraschendes Bayern-Gerücht in England

„Und ich weiß, sorry an alle, die ich auch über die Jahre genervt habe, mit nervigen Fragen und Vorschlägen, in viel zu langen Redaktionssitzungen. Ich glaube, ich schulde euch einige Mittagspausen, aber das hat richtig Spaß gemacht. Passt gut drauf auf“, schluchzte Schlüter, dessen Stimme dabei mehrfach fast versagte.