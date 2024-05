Neuer Union-Trainer offenbar fix!

Horst Held neuer starker Mann bei Union Berlin

Bereits am Dienstag hatte Union verkündet, dass Hors Heldt die Rolle als Geschäftsführer Sport von Oliver Ruhnert übernimmt. Heldt war 2007 als Manager Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart geworden, zehn Jahre später stieg er mit Hannover 96 in die Bundesliga auf. Zuletzt war er bis zum Ende der Spielzeit 2020/21 als Geschäftsführer beim 1. FC Köln aktiv gewesen.

Bayern-Fans klagen an: "Wissen alle, an wem es gelegen hat"

Union legte in der abgelaufenen Spielzeit eine bemerkenswerte Talfahrt hin. Nach Tabellenplatz vier in der Vorsaison und der damit verbundenen Champions-League-Teilnahme sicherte sich der Klub erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Bundesliga.