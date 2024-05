Neuer HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz: „Das ist nicht Bayern-like“

Die Bundesliga-Saison ist beendet, der FC Bayern hat erstmals seit zwölf Jahren wieder eine titellose Saison. In der Bundesliga landete der deutsche Rekordmeister durch die 2:4-Niederlage gegen Hoffenheim sogar letztendlich hinter Stuttgart nur auf Platz drei. Spiele hat der FCB jetzt zwar keine mehr, die Kritik geht aber natürlich weiter - so auch vom neuen HSV-Boss.

Stefan Kuntz, zum Zeitpunkt der ran Bundesliga Webshow noch nicht in seiner neuen Rolle als Sportvorstand des Zweitligisten , meint: „Das ist schon eine Saison zum Abhaken für die Bayern. Ich war von den Spielern enttäuscht. In der Champions League hat man sich noch einmal zusammengerissen, aber man hatte nie das Gefühl, dass eine Einheit auf dem Platz steht“.

Doch wer soll denn nun Bayern-Coach werden? „Was die Trainer angeht, die aktuell auf dem Markt sind, gibt es nichts, was mir direkt ins Auge springt. Wichtig ist, dass sie jetzt bald einen Trainer finden, damit der auch an den Transfers mitarbeiten kann und die Spieler zu seiner Philosophie passen. Man hat ja dieses Jahr schon gesehen, was passiert, wenn das Ganze nicht so zusammenpasst“, findet der 61-Jährige.