Neues Trainer-Gerücht bei Bayern

Wer wird Trainer beim FC Bayern in der kommenden Saison? Nach den jüngsten Absagen von Ralf Rangnick und Roger Schmidt steht der deutsche Rekordmeister weiter mit leeren Händen da.

Nach Informationen von Sky ist Erik ten Hag wieder in den Fokus der Bayern geraten. Der Niederländer, der aktuell bei Manchester United beschäftigt ist und nicht zum ersten Mal unter den Kandidaten genannt wird , soll über das Interesse des Rekordmeisters informiert sein. Gespräche zwischen ihm und den Bayern habe es aber noch nicht gegeben.

Bleibt ten Hag in Manchester?

Ten Hag verfügt in Manchester über einen Vertrag bis 2025. Sky zufolge will der 54-Jährige bei den Red Devils bleiben - sofern er denn darf. In den vergangenen Monaten stand der frühere Ajax-Coach enorm unter Druck, rangiert mit United nur auf Platz acht der Tabelle.