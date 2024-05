Vor Königsklasse: Bayern verlieren in Stuttgart

Der FC Bayern hat seine Generalprobe für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid inmitten aller Trainerturbulenzen verpatzt. Im Liga-Topspiel beim VfB Stuttgart musste sich der deutsche Fußball-Rekordmeister nach einer dürftigen Vorstellung mit 1:3 (1:1) geschlagen geben, nun wackelt sogar der zweite Platz.

Leonidas Stergiou brachte den überlegenen VfB in Führung (29.). Harry Kane gelang nach einem fragwürdigen Foulelfmeter der Ausgleich (37.). Für den Toptorjäger war es bereits der 37. Ligatreffer. Doch der frühere Münchner Wooyeong Jeong (83.) und Silas (90.+3) ließen die Schwaben über den ersten Heimsieg gegen die Bayern seit November 2007 (ebenfalls 3:1) jubeln.

Bei den Münchnern ist aktuell jedoch alles auf Real ausgerichtet. Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) entscheidet sich für den Rekordmeister im legendären Santiago Bernabeu nach dem 2:2 im Hinspiel, ob sich der Traum vom Finale in Wembley am 1. Juni erfüllt. Allerdings sorgt die bislang äußerst glücklose Suche nach einem Nachfolger von Thomas Tuchel weiter für reichlich Unruhe.