Bayern-Entscheidung bei Tel

Der FC Bayern wird Mathys Tel für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris freistellen. Das bestätigte U21-Nationaltrainer Thierry Henry, nachdem er den Angreifer des deutschen Rekordmeisters für das Turnier nominiert hatte.

„Ich hatte Gespräche mit Bayern, ja. Sie haben mir gesagt, dass Mathys kommen kann“, erklärte der einstige Weltklassespieler auf einer Pressekonferenz.

Die Vereine sind - anders als bei von der FIFA ausgerichteten Events - nicht dazu verpflichtet, ihre Spieler abzustellen. Er habe sich so viele Absagen eingehandelt wie schon seit Schulzeiten nicht mehr, sagte Henry.

Tel könnte Bayern lange fehlen

Das Trainingslager der französischen Auswahl für das Turnier im eigenen Land wird am 16. Juni beginnen - und damit einen Tag nach dem Auftakt der Bayern. Das olympische Fußballturnier beginnt am 24. Juni und endet am 9. August.

Die Bayern müssen in der Vorbereitung also womöglich länger auf Tel verzichten. Drei Testspiele sind bisher vereinbart. Am 28. Juli steht ein Duell mit dem 1. FC Düren an. Am 3. und 10. August spielt der Bundesliga-Dritte der abgelaufenen Saison jeweils gegen Tottenham Hotspur.

Mathys Tel wird mit der französischen Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen teilnehmen