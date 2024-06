Bundesliga: Verfolgt den BVB das nächste Trauma?

„Wenn wir alle den Glauben an uns hochhalten, dann werden wir zurückkommen, dann werden wir zurückschlagen“, sagte der Chefcoach - und fügte noch an: „Auch wenn es jetzt immer wieder Rückschläge zu Beginn der nächsten Saison geben wird: Lasst nie den Zweifel siegen.“

Schlotterbecks ehrliches Geständnis

So wie von vielen Beobachtern und Experten diagnostiziert nach der verspielten und bereits sicher geglaubten Deutschen Meisterschaft am letzten Spieltag des Vorjahres.

Darf also ausgeschlossen werden, dass die Dortmunder an der frischen Tragödie in der Königsklasse - die zweite wohlgemerkt nach dem 1:2 vor elf Jahren gegen den FC Bayern - weniger zu knabbern haben werden als an diesem 27. Mai 2023, als die Borussen durch das 2:2 gegen Mainz in der nachfolgenden Spielzeit mächtig aus dem Tritt gekommen waren?