Champions League: Wembley-Trauma als Booster für den BVB - Ein Kommentar

BVB gewinnt DNA zurück

Je länger die Saison dauerte und je ernster es, gerade in der Königsklasse wurde, desto mehr rückte die Mannschaft zusammen. Dass diese Entwicklung unter Edin Terzic, der vor Weihnachten noch kurz vor dem Aus stand, gelang, kann dem Fußballlehrer nicht hoch genug angerechnet werden. Gerade an den Dienstag- und Mittwochabenden gingen die Spieler füreinander durchs Feuer, opferten sich für den Nebenmann auf.

Dieser Misserfolg wird daran nichts ändern - im Gegenteil. Das Spiel in Wembley wird dazu beitragen, dass der Schulterschluss noch enger wird. Genau das, was den BVB, neben einer begeisternden Spielweise, in den erfolgreichsten Jahren immer ausgezeichnet hatte und für was der Verein immer stehen wollte. Nach dem Motto: in guten wie in schlechten Zeiten.