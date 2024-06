FC Bayern: Ex-Spieler sorgt womöglich für Geldregen

Karl-Heinz Rumenigge: „Er hat es verdient“

In Bologna besitzt Zirkzee noch einen Vertrag bis 2026, bestach aber in der abgelaufenen Saison durch starke Leistungen und empfahl sich so für höhere Aufgaben. Dies ist auch Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge nicht verborgen geblieben. „Ich freue mich für ihn, dass es ihm gut geht, er hat es verdient. Ich habe ihn immer gut für uns spielen sehen. Sein Pech war, dass er jemanden wie Lewandowski vor sich hatte,“ hatte der 68-Jährige im März in der Gazetta dello Sport über Zirkzee gesagt.