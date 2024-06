Kompanys Trainerstab: Kommen diese alten Wegbegleiter zum FC Bayern?

René Maric: Bayern-Coach mit kuriosem Karriereweg

Und nicht nur das: Maric ist bereits an der Säbener Straße angestellt, als Coach der U19 am Bayern-Campus.

Über diesen Weg kam der heute 31-Jährige mit Marco Rose in Kontakt, der damals bei RB Salzburg tätig war. So geschah es, dass Maric schließlich seine Trainerkarriere im Jugendbereich des österreichischen Klubs begann.

Mit der U18 von Salzburg gelang ihm in der Saison 2016/17 unter anderem der Sieg in der Youth League, anschließend stieg er zum Assistenztrainer bei den Profis auf und feierte mit diesen zwei Meisterschaften. In dieser Zeit arbeitete er auch mit Christoph Freund, dem heutigen Sportdirektor der Bayern, zusammen.

Auch Erfahrungen in der Bundesliga hat Maric bereits sammeln können: Gemeinsam mit Rose zog es ihn 2019 von Österreich nach Deutschland, zunächst zu Borussia Mönchengladbach und zwei Jahre später dann zum BVB. Dort ging er zahlreichen Tätigkeiten nach - von Gegneranalysen bis hin zu dem Entwurf von Trainingsmodellen. Dabei arbeitete er stets mit Laptop oder Tablet und machte sich so auch als klassischer „Laptoptrainer“ einen Ruf.

Zudem zeichnet sich Maric durch taktische Kreativität und Expertise, wie er sie schon in seinen Blogeinträgen unter Beweis stellte, sowie seine Kommunikationsstärke aus. Auch ein enges Verhältnis zu seinen Spielern soll er pflegen - insbesondere zu jungen Profis wie jetzt am Campus der Bayern.

Floribert N‘Galula: Der belgische Landsmann

Nach zwei gemeinsamen Spielzeiten in England könnte N‘Galula dem neuen Bayern-Trainer nun auch in die bayrische Landeshauptstadt folgen. Sein Vertrag beim Premier-League-Absteiger läuft allerdings erst 2028 aus.

Aaron Danks: Englands Trainertalent

Aktuell ist er Co-Trainer beim FC Middlesbrough in England und damit in dem Land, in dem er einen Großteil seiner Trainerkarriere verbracht hat. Er startete in den 2000er Jahren als Jugendtrainer von Birmingham City, ehe er zehn Jahre in der gleichen Rolle bei West Brom tätig war.