Nach Bayern-Abgang: Kompany-Nachfolger fix!

Kompanys bisheriger Assistent Craig Bellamy übernimmt beim Premier-League-Absteiger als Interimstrainer, die Suche nach einem langfristigen Nachfolger für den Belgier soll bei Burnley bereits gestartet sein. Bellamy wird in seiner neuen Rolle von Mike Jackson unterstützt.

Craig Bellamy (r.) folgt in Burnley interimsweise auf Vincent Kompany

Kompanys Co-Trainer bei Burnley

„Wir haben volles Vertrauen in Craig und Mike und sind überzeugt, dass sie mit ihrer umfangreichen Erfahrung und ihrem tiefen Verständnis für den Verein die perfekten Kandidaten sind, um das Team in dieser wichtigen Zeit zu führen“, schrieb der Klub am Donnerstagabend auf seinem X-Account.