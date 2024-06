"Üble Nachrede": Bayern-Fitnesscoach schießt zurück

Holger Broich steht in der Kritik, weil der FC Bayern in der abgelaufenen Saison von zahlreichen Verletzungen heimgesucht wurde. Nun wehrt er sich - und erhält Rückendeckung von zwei Legenden.

Der FC Bayern ist in der abgelaufenen Saison immer wieder von Verletzungsproblemen zurückgeworfen worden. Wiederholt fehlten dem Rekordmeister wichtige Spieler - weshalb zuletzt auch der langjährige Fitness-Chef Dr. Holger Broich in die Kritik geriet. Und der wehrt sich nun.

Bayerns Fitness-Guru schimpft: „Üble Nachrede“

Die Münchner hatten in der ersten Saisonhälfte vor allem mit Engpässen in der Verteidigung zu kämpfen, zwischenzeitlich mussten Mittelfeldspieler wie Leon Goretzka hinten aushelfen. In der Rückrunde kam es auch in der Offensive zu Problemen, Stars wie Leroy Sané und Jamal Musiala mussten mit Schmerzen spielen.