Bayern-Abschied? "Für das fünfte Rad am Wagen ist Kim zu teuer"

Hinter Minjae Kim liegt eine Saison mit Höhen und Tiefen im Trikot des FC Bayern . Nach guten Leistungen zu Beginn konnte Kim in der zweiten Saisonhälfte die Erwartungen immer seltener konstant erfüllen.

„Für das fünfte Rad am Wagen ist Kim zu teuer“

Es sei schwer zu sagen, ob Kim weiter seine Chance bei Bayern suchen sollte, meinte Stielike: „Wenn man nicht von ihm überzeugt ist oder glaubt, dass man drei, vier bessere Innenverteidiger hat, wird die Situation für den Jungen nicht einfacher. Dann wird man Kim abgeben müssen. Für das fünfte Rad am Wagen ist Kim auch zu teuer.“

Der frühere südkoreanische Nationaltrainer Stielike hatte Kim den Bayern damals ans Herz gelegt . Der einstige Innenverteidiger der SSC Neapel habe „eine nachgewiesene, hohe Qualität. Er ist kopfballstark, kompromisslos in den Zweikämpfen, aber auch ruhig im Spielaufbau“, sagte Stielike dem Nachrichtenportal t-online .

Auch Kim selbst zweifelte an seinen Fähigkeiten. „Als Verteidiger habe ich immer mit Überzeugung gespielt. Doch hier (beim FC Bayern , Anm. d. Red. ) waren solche Eigenschaften nicht immer gefragt, was zu inneren Konflikten bei mir führte“, sagte der Südkoreaner bei t-online und dem koreanischen Portal Footballist .

Stielike: „Zweifle nach wie vor nicht an Kim“

Obwohl Kim in seiner Debütsaison vieles schuldig geblieben ist, ist Stielike nicht enttäuscht von dem Abwehrspieler. „Bei ausländischen Spielern ist es immer so: Wenn ein Spieler aus einer anderen Kultur nach Deutschland kommt, ist es immer schwierig, sich zu akklimatisieren. Die Integration ist nicht immer ganz so einfach“, sagte Stielike im Gespräch mit SPORT1.