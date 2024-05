Minjae Kim und der FC Bayern - ein großes Missverständnis?

Der eine (Tuchel) sitzt auf gepackten Koffern und verlässt den Rekordmeister, der andere (Kim) gab jüngst Einblick in sein Seelenleben - und sagte dabei Sätze, die durchaus als Nachtreten in Richtung Tuchel gedeutet werden können.

Kim nach CL-Halbfinale in der Kritik

Tuchel relativiert Kritik an Kim

Doch die Worte hatten beim Innenverteidiger Eindruck hinterlassen. Gegen Wolfsburg startete Kim erneut und spielte gehemmt, wie er verriet. „Es gab viele Momente während des Spiels, in denen ich gezögert habe. Weil ich nicht mit voller Überzeugung spielen konnte. Ich habe mich sehr bemüht, das zu zeigen, was der Trainer wollte.“

Kim und Bayern - wie geht es weiter?

Zudem wird ihm intern eine Schonfrist zugestanden. Denn die Umstände, mit denen Kim in seiner ersten Saison in München zu kämpfen hatte, waren alles, nur eines nicht: ideal.

Das fing bereits im vergangenen Sommer an. Noch vor seinem Wechsel nach München musste Kim einen mehrwöchigen Militärdienst in seiner Heimat absolvieren. Erholung? Kaum bis gar nicht möglich. Verspätet stieß er dann zur Vorbereitung des Rekordmeisters am Tegernsee und war dann auch Teil der anschließenden Asien-Reise. Dort hinterließ er dennoch einen ordentlichen Eindruck und spielte sich direkt in die Stammelf.