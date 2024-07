Bundesliga: Darum ging Quedraogo nicht zu Bayern

Assan Ouédraogo wechselte vom FC Schalke 04 zu RB Leipzig. In einem Interview erklärt er, dass die Entscheidung nicht gegen Bayern, sondern für Leipzig gefallen ist.

Um Assan Ouédraogo rankten sich in den vergangenen Monaten und Wochen viele Gerüchte, am Ende wechselte das Eigengewächs der Schalker Knappenschmiede, das als eines der größten Talente im deutschen Profifußball gilt, zu RB Leipzig. Nun äußerte sich das Mittelfeld-Juwel zu seinen Beweggründen, den FC Schalke 04 in diesem Sommer zu verlassen.