BVB-Test LIVE im TV, Stream & TICKER - Erster Auftritt von Sahin!

Borussia Dortmund will nach dem Einzug ins Champions-League-Finale und einer enttäuschenden Bundesliga-Saison in der kommenden Spielzeit wieder neu angreifen.

Am Freitagabend bestreitet der BVB sein erstes Testspiel in der Sommervorbereitung. Zugleich ist es für Neu-Coach Nuri Sahin sein erster Auftritt an der Seitenlinie. Die Schwarz-Gelben spielen dabei gegen eine Amateurauswahl, die von einer BVB-Jury zusammengestellt wurde. Mehr als 200 Spieler hatten zuvor an einem Training teilgenommen, ehe der finale Kader beschlossen wurde. SPORT1 begleitet die Partie im LIVETICKER .

BVB - Traumelf 2:1

+++ 31. Minute: Traumelf wechselt das erste Mal +++

In der 31. Minute wechselt die Traumelf zum ersten Mal. Zwei neue Spieler kommen auf dem Platz. Das soll aber durchaus so abgesprochen worden sein, damit möglichst viele Spieler gegen den BVB spielen können.

+++ 28. Minute: Nmecha köpft an die Latte +++

+++ 21. Minute: Dortmund weiterhin am Drücker +++

+++ 15. Minute: Abwehr-Patzer sorgt für Anschlusstreffer +++

In der 15. Minute bekommt Dortmunds Soumaïla Coulibaly den Ball unter enormen Gegnerdruck nicht aus dem eigenen Strafraum. Sezer Toy bestraft den Fehler und kombiniert sich mit seinen Mitspielern zum Tor. Plötzlich steht es 2:1 in Holzwickende.

+++ 7. Minute: Nmecha legt nach +++

+++ 5. Minute: Dortmund geht durch Nmecha in Führung +++

+++ 3. Minute: Bynoe-Gittens arbeitet am ersten BVB-Treffer +++

+++ So startet Dortmund ins Spiel +++

In Dortmunds Startelf stehen aber auch einige Spieler aus der zweiten Reihe. So wird unter anderem Reservetorwart Alexander Meyer für die Borussen im Tor stehen. Hinzu kommt Leihrückkehrer Tom Rothe, der in der vergangenen Saison beim Aufsteiger Holstein Kiel überzeugte. Auch Soumaïla Coulibaly, der zuletzt an Royal Antwerpen steht in der Startelf. U19 Talent Kjell Wätjen komplettiert die Auswahl an Spielern, die sich heute ausprobieren dürfen.