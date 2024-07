FC Bayern: Das ist das Auswärtstrikot! - Fans sind gespaltener Meinung

Der deutsche Rekordmeister hat ihr Auswärtstrikot präsentiert. Die Farbgestaltung, die an die Bavaria angelehnt ist, stößt bei einigen Fans allerdings auf Unmut.

Bereits vor einigen Wochen wurde es geleakt, jetzt hat der FC Bayern es offiziell vorgestellt: Das neue Auswärtstrikot für die Saison 2024/25 ist schwarz-türkis. Der Verein versieht es mit dem Motto: „Identität, Tradition, Heimatverbundenheit“. Bei nicht allen Fans kommt es gut an.

Das Trikot hat eine schwarze Basis mit türkisen Elementen, die „die Patina der Bavaria widerspiegeln“, wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt. Die Bavaria ist die weibliche Symbolgestalt der bayerischen Heimat, ihre Statue steht in München auf der Theresienwiese, auf dem auch das Oktoberfest stattfindet.

Sowohl das Logo, als auch die Sponsoren und die bekannten drei Streifen von adidas auf den Schultern sind in Anlehnung an die Statute bronzen gehalten.

Erstmals getragen wird das Trikot am 3. August im Testspiel gegen Tottenham Hotspur. Die Frauen werden ebenfalls in dem Trikot spielen, sie tragen es erstmals am 10. August beim Testspiel gegen Slavia Prag.