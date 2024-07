FC Bayern: Nationalspieler sind zurück

Großes Hallo beim FC Bayern: Nach ihrem verlängerten EM-Urlaub haben sich auch die deutschen EURO-Starter beim deutschen Fußball-Rekordmeister am Montag pünktlich zur Vorbereitung zurückgemeldet. Die Münchner veröffentlichten am Vormittag ein Video, das Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Jamal Musiala beim herzlichen Wiedersehen zeigt.

Eberl gibt die Bayern-Marschrichtung vor

„Bei der Asienreise werden einige dabei sein“, sagte Eberl über die Nationalspieler, „aber wahrscheinlich großteils noch nicht spielen.“ Auf dem am Mittwoch startenden, sechstägigen Trip nach Südkorea treffen die Bayern am 3. August in Seoul auf Tottenham Hotspur.

Das zweite Duell mit den Spurs am 10. August in London sieht Eberl als "Generalprobe" für den Pflichtspielauftakt im Pokal gegen Zweitliga-Aufsteiger Ulm am 16. August. Drei Tage vorher steht noch ein letzter Test gegen den österreichischen Bundesligisten WSG Tirol an.