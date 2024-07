FC Bayern: Wo Hoeneß bei Davies falsch liegt

Letztes Jahr diktierte Hoeneß den Journalisten am Tegernsee Spitzeleien gegen Tottenham-Boss Daniel Levy in die Schreibblöcke, diesen Sommer kam sein Opfer aus den eigenen Reihen.

Denn Hoeneß zog bei einem Besuch des 75-jährigen Vereinsjubiläums des bayerischen Amateurklubs SV Seligenporten in aller Öffentlichkeit einen wenig schmeichelhaften Vergleich zwischen Bayerns 23 Jahre alten Alphonso Davies und Spaniens Lamine Yamal, der gerade erst 17 geworden ist.

Hoeneß zieht bösen Vergleich zwischen Yamal und Davies

Bei Yamal habe er während der EM “ein paar Dinge gesehen, die ich jahrelang nicht gesehen habe“, schwärmte Hoeneß: „Was der mit dem Ball macht! Nicht nur dieses unglaubliche Tor, das er da in den Winkel geschlenzt hat, sondern die Art und Weise, wie er mit links und rechts den Ball annimmt, schlitzohrig ist und nicht nur ein starkes Bein hat.“

Dann folgte der entscheidende Teil: “Das hätte ich dem Alphonso Davies gewünscht, dass er das auch mal kann, rechts und links annehmen. Das sind so Dinge, die einen großen Spieler ausmachen.”

So sehen sie den ersten Bayern-Test live

So sehen sie den ersten Bayern-Test live

Alphonso Davies’ überraschende Bayern-Bilanz

Tut Hoeneß seinem eigenen Spieler damit Unrecht? Auch wenn der Klub-Patron nicht an Davies‘ Können bei der Ballannahme glaubt, so hat der Kanadier seine Beidfüßigkeit und seine Fähigkeit, Traumtore zu schießen, im Bayern-Trikot bereits bewiesen. Tatsächlich hat Davies seit seiner Ankunft in München eine ausgeglichene Torbilanz: Fünf Treffer mit rechts, fünf mit links.