Glück oder Pech? Rückennummer von Bayern-Star enthüllt

Hiroki Ito wird in der kommenden Saison für den FC Bayern München auflaufen. Dabei wird er die gleiche Trikotnummer tragen wie beim VfB Stuttgart.

Für keinen anderen Spieler legte der FC Bayern München in diesem Transfersommer bisher eine größere Summe auf den Tisch als für Verteidiger Hiroki Ito .

Der Japaner wechselte für über 20 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum Rekordmeister und soll künftig eine flexible Rolle in der Defensive übernehmen.

Ito trägt bei Bayern gleich Nummer wie Lahm und Hernández

Am Montag gab der FCB schließlich auch die künftige Trikotnummer des Neuzugangs bekannt und ermöglicht den Fans somit eine korrekte Bedruckung eines möglichen Trikots. Genau wie in Stuttgart wird in der kommenden Saison die Rückennummer 21 das Shirt von Ito prägen.