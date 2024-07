Uli Hoeneß kannte Star-Zugang der Bayern nicht: "Verlassen uns voll auf Max Eberl"

Der langjährige Macher ist offiziell „nur noch“ einfaches Mitglied des Aufsichtsrates, wo alle wichtigen Transfers abgesegnet werden müssen. So auch im Falle Olise, der offensichtlich auf Bestreben von Sportvorstand Eberl und Sportdirektor Freund geholt wurde.

50, 60 Millionen? Hoeneß vertraut Eberl und Freund

„Ich wusste, dass der da in England spielt, ein guter Spieler“, sagte Hoeneß zu dem französischen Offensivspieler weiter: „Und wenn unsere Leute sagen, der kostet - was weiß ich, 50, 60 Millionen - dann müssen sie sich dabei was denken. Sie haben einen großen Vertrauensvorsprung von uns.“