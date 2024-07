Uli Hoeneß wird bei Goretzka deutlich: "Eine neue Zeitrechnung beginnt"

„Es gibt irgendwie so Trends. Er wurde in Katar (als deutscher Nationalspieler bei der WM, Anm. d. Red.) so sehr mit dieser Binden-Geschichte identifiziert, da hat er sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr reingehängt“, meinte der Ehrenpräsident und langjährige Strippenzieher des deutschen Rekordmeisters als Stargast anlässlich des 75-jährigen Vereinsbestehens des SV Seligenporten (Landkreis Neumarkt).

Hoeneß fügte an: „Aber das war ja nur ein Punkt. Es ist ja oft so im Leben: Im falschen Moment am falschen Ort in der falschen Welt ausgetauscht zu werden und dann hast du halt das Image weg.“

Hoeneß: „Entwicklung kann anders sein“

Hoeneß betrachtet die Personalie Goretzka in München nun aber noch keineswegs als beendet: „Wie immer im Leben: You always get a second chance! Und so wird es auch jetzt bei Bayern München sein. Er hat noch zwei Jahre Vertrag und jetzt die Chance, mit einem neuen Trainer (Vincent Kompany, Anm. d. Red.), einem neuen Umfeld zu beweisen, dass das, was die letzten ein, zwei Jahre war, nicht in Ordnung war und seine Entwicklung anders sein kann.“