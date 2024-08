"Adrenalin ist zurück": Bayers Kampfansage an die Konkurrenz

Die Überflieger von Bayer Leverkusen machen da weiter, wo sie in der Vorsaison aufgehört haben. Die Ziele sind groß.

Die Überflieger von Bayer Leverkusen machen da weiter, wo sie in der Vorsaison aufgehört haben. Die Ziele sind groß.

Nach dem Triumph im Supercup haben die Double-Gewinner von Bayer Leverkusen mit Blick auf die neue Bundesliga-Saison eine Kampfansage an die Konkurrenz geschickt. "Das ist eine klare Message an die anderen Mannschaften", sagte Kapitän und Torhüter Lukas Hradecky. Der Sieg im Elfmeterschießen in einem einmal mehr hitzigen Duell mit dem VfB Stuttgart sei "ein klares Signal, dass wir wieder dabei sein wollen".