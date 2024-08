Bleiben oder Gehen? Moukokos Zukunft beim BVB fraglich

Youssoufa Moukoko galt einst als eines der größten Talente im deutschen Fußball. Doch im Sommer 2024 steht der 19 Jahre alte Stürmer vor einer ungewissen Zukunft bei Borussia Dortmund . Trotz seines Potenzials und seiner beeindruckenden Leistungen in der Jugend hat Moukoko den endgültigen Durchbruch bei den Profis noch nicht geschafft.

Geplatzter Wechsel nach Marseille

In den vergangenen Wochen gab es zahlreiche Spekulationen über einen möglichen Abgang Moukokos. Ein Wechsel zu Olympique Marseille schien in greifbarer Nähe, doch das Angebot der Franzosen, den jungen Spieler für eine Leihgebühr von 500.000 Euro zu verpflichten, stieß laut Bild beim BVB auf wenig Gegenliebe.

Auch die gebotene Kaufoption über zehn Millionen Euro habe nicht den Erwartungen der Verantwortlichen in Dortmund entsprochen. Hinzu kam, dass Marseille kurz darauf Elye Wahi verpflichtete und damit den Bedarf an einem weiteren Stürmer deckte.

Die Unruhe hinter den Kulissen

„Youssoufa wurde viel versprochen, bevor er unterschrieben hat, aber nicht umgesetzt“, so Williams in einem Interview mit Fabrizio Romano. Diese Aussagen lösten „ maximale Verärgerung “ bei den BVB-Verantwortlichen aus, wie die Ruhr Nachrichten berichteten.

Trainer Nuri Sahin versuchte auf der Pressekonferenz am Donnerstag, die Wogen zu glätten, indem er betonte, dass Moukoko weiterhin ein „vollwertiges Mitglied des Kaders“ sei. „Er weiß, was ich über ihn denke. Er weiß, wie seine Situation ist. Ich weiß, was er möchte“, erklärte er weiter.