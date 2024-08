BVB vor Bayern? Toni Kroos mit überraschender Prognose

Toni Kroos sieht den BVB derzeit vor Bayern München und schwärmt vom Dortmunder Transfersommer. In ihrem Podcast geben er und sein Bruder Felix ihre Meisterschaftstipps ab und erwarten eine spannende Bundesliga-Saison.

Toni Kroos und sein Bruder Felix haben in der neuesten Episode des Podcasts „Einfach mal Luppen“ über die neue Bundesliga -Saison diskutiert und dabei ihre Meisterschaftstipps abgegeben. Toni sah Bayer Leverkusen als klaren Titelfavoriten und glaubte an die Titelverteidigung. Gleichzeitig lobte er den Kader von Borussia Dortmund und sah den BVB derzeit vor Bayern München.

Besonders angetan zeigte sich der ehemalige Real-Profi von den Transferaktivitäten des BVB in diesem Sommer. „Mein Tipp ist, dass Dortmund Zweiter wird. Vor etwa anderthalb Monaten hätte ich noch gesagt, Dortmund wird Fünfter, wenn es gut läuft. In meinen Augen haben sie in den letzten Transferperioden sehr schlecht transferiert. Aber diesen Sommer haben sie sensationell gearbeitet“, erklärte Toni Kroos.