Enthüllt: Warum Mislintat beim BVB bleiben darf

Als wäre nie etwas gewesen. Sven Mislintat, Technischer Direktor mit Schwerpunkt „Kaderplanung“ des BVB , machte am Montag einen Abstecher zur Vormittags-Trainingseinheit von Borussia Dortmund in Bad Ragaz (Schweiz).

Sven Mislintat eckt bei den Verantwortlichen an

Was ist dran an den Vorwürfen?

Es knistert in der BVB-Führungsriege: Sven Mislintat (l.) eckt an

Zoff um Mislintat! „War fast klar“

Mislintat stiftet wiederholt „Unfrieden“

Auch wenn Mislintat in Sitzungen immer wieder „Unfrieden“ gestiftet haben soll, sagt Müller: „Ich bin der Meinung, dass nur aus Reibung etwas Gutes entsteht.“ Er fügt jedoch ein großes Aber an: „Wenn ein Cheftrainer es nicht mehr möchte, dass der [Mislintat; Anm. d. Red.] auf dem Platz kommt und ihn auch nicht mehr in der Kabine haben will, spricht das sicher nicht für Sven Mislintat.“