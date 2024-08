FC Bayern: Hoeneß poltert wegen Katar: "Dann können wir demnächst ganz aufhören"

Das Thema Katar wurde beim FC Bayern über Jahre hinweg heiß diskutiert. So waren viele Fans mit der vor gut einem Jahr beendeten Sponsoring-Partnerschaft mit Qatar Airways alles andere als zufrieden. FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat bei einem Sponsorentermin am Tegernsee nun erneut Stellung zu der Thematik bezogen.

Auf die Frage, ob der neue Sponsor Ehrmann (Molkerei aus dem Allgäu, Anm.d.Red.) ein Learning aus all den Katar-Problemen sei, wurde der 72-Jährige deutlich. „Nein, das ist kein Learning. Wir müssen nicht immer das tun, was die Medien gerne hätten, sondern wir müssen das tun, was für den FC Bayern gut ist“, betonte Hoeneß.