FC Bayern: Was ist bei Goretzka passiert?

Der 29-Jährige ist weiterhin Teil des Kaders, doch dass es für ihn in den kommenden Wochen eng werden könnte, ist kein Geheimnis.

Eberl spricht Klartext bei Goreztka

Sportvorstand Max Eberl fand am Dienstag klare Worte: „Bei Leon ist es so: Ich spreche sehr offen mit den Spielern, aber das tue ich nicht in der Öffentlichkeit. Wenn ich mit den Spielern oder Agenten spreche, ist es unser Job, das vertrauensvoll zu tun“, sagte der Bayern-Boss.