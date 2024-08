Goretzka-Aus beim FC Bayern? Völler und Effenberg mit eindeutigem Rat an DFB-Star

Stefan Effenberg und Rudi Völler haben Leon Goretzka zu einem Abschied vom FC Bayern geraten - und dabei an die Vernunft des Mittelfeldspielers appelliert.

„Du wirst nicht für die EM nominiert, spielst in der Vorbereitung keine Rolle und stehst gegen Ulm nicht mal im Kader“, sagte SPORT1 -Experte Effenberg beim Saisonauftakt des STAHLWERK Doppelpass: „So vernünftig musst du dann schon sein, zu sagen: ‚Warte mal, ich will nicht jeden Tag zur Säbener Straße fahren und zu wissen, dass ich nicht im Kader stehe.‘ Das macht dich ja mürbe.“

Völler stimmte zu und meinte: „Es macht Sinn für ihn, zu wechseln – wenn er die Ansprüche hat, nochmal auf den WM-Zug aufzuspringen.“ Am Ende müsse Goretzka aber für sich selbst entscheiden, sagte der Sportdirektor der deutschen Nationalmannschaft weiter: „Es gibt Verträge, aber man will sich auch wohl fühlen. Man will auf seine Einsatzzeiten kommen.“