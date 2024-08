Bundesliga: Der neue Standard-Guru des BVB

Borussia Dortmund bleibt beim Auftakt in die neue Saison ohne Gegentor und präsentiert sich vor allem defensiv gefestigt und stabil. Verantwortlich dafür ist vor allem auch ein neuer Mann beim BVB, der im Hintergrund still und heimlich die Fäden zieht.

Eckenverhältnis 0:6 und das nach 26 Minuten! Eintracht Frankfurt gab am Wochenende zu Beginn der Partie gegen den BVB klar den Ton an. Den Dortmunder gelang es nur selten, für Entlastung zu sorgen. Richtig gefährlich wurde es, außer in einer Situation kurz vor der Dortmunder Führung, als Fares Chaibi frei stehend aus drei Metern vergab, dennoch nicht für die Schwarz-Gelben.