Brutaler Abwehr-Schock für FC Bayern!

„Leider hat sich Stani gestern verletzt im Training“, sagte Bayerns Sportvorstand. „Er ist heute Morgen schon operiert worden. Das ist ein bisschen die Hiobsbotschaft, die wir diese Woche zu erleiden haben. Er wird jetzt die nächsten Wochen leider ausfallen. Wir wünschen ihm an der Stelle alles Gute.“

Auf der Bayern-Homepage vermeldete der deutsche Rekordmeister, Stanisic habe sich im Training am Montag einen Außenbandriss im rechten Knie zugezogen. Details, wie es dazu gekommen war, blieben unbekannt.

FC Bayern: Stanisic schon operiert - Aznou nun hinten rechts?

Der 24 Jahre alte Abwehrspieler, der in der vergangenen Spielzeit noch an Meister Bayer Leverkusen ausgeliehen war, kehrte erst in diesem Sommer nach München zurück.