Wie geht es mit Manuel Neuer weiter? Bayern-Star könnte Toni-Kroos-Weg wählen

Während Thomas Müller aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, scheint bei Manuel Neuer noch alles offen. Der Bayern-Kapitän hat viele Möglichkeiten – unter anderem eine, die den Bundestrainer in Bedrängnis bringen könnte.

Etwas müde wirkte Manuel Neuer dann doch, als er im Bayern-Teamhotel in Seoul den Tagungsraum „Azaleas“ betrat. Kein Wunder, denn hinter der Nummer 1 des FCB lag ein elfstündiger Flug und ein Training in der warmen, feuchten Luft Koreas.

Neuer lässt sich Zeit

„Ich habe immer gesagt, dass ich auf meinen Körper hören muss, der wird mir das Feedback geben. Dann geht es natürlich in erster Linie um meine Leistung und dann auch darum, ob es mir noch Spaß macht“, erklärte der Keeper.

Sein Vertrag in München läuft noch bis 2025. Mit einem fitten Neuer würden die Bayern aber vermutlich gerne erneut verlängern.

Und auch bei der Nationalmannschaft wäre er weiter eine Top-Lösung. Während Thomas Müller sich zu einem Rücktritt aus der DFB-Elf entschieden hat, betonte der Torhüter die zuletzt so positiven Erfahrungen. „Man macht sich immer Gedanken. Ich war sehr glücklich mit der Art und Weise, wie wir als Team bei der EM aufgetreten und endlich wieder mit den Fans zusammengewachsen sind“, sagte Neuer.

Neuer ist wieder zuversichtlich

Folgerichtig will Neuer nichts überstürzen. Auf SPORT1-Frage sagt er, es sei „noch nicht an der Zeit“, eine Entscheidung zu verkünden. Es müssten „noch ein paar Gespräche stattfinden, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, was ich überhaupt will“.