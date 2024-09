Bayern-Star Müller bricht Interview plötzlich ab

Thomas Müller reagiert vielsagend auf eine Frage nach dem Auswärtsspiel in Kiel - der Superstar des FC Bayern hofft offensichtlich auf mehr Spielzeit.

Ein Spieler wie Thomas Müller ist auch nach einem Kantersieg nicht restlos zufrieden - schon gar nicht, wenn er wie beim 6:1-Sieg des FC Bayern bei Holstein Kiel nicht von Anfang an auflaufen durfte.

Das wurde auch am Samstag nach der Partie deutlich. In der Mixed Zone wurde Müller von der Bild-Zeitung gefragt, ob er nicht auch gerne wieder mal in der Startelf stehen würde. Scherzend, und doch vielsagend, antwortete Müller: „Der Bus ist da. Ich muss weg.“