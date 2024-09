Bundesliga: BVB - Heidenheim live in TV, Stream & Ticker - Guirassy-Entscheidung gefallen

Dortmund - Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

Sahin setzt zudem im Mittelfeld auf Felix Nmecha. Außerdem läuft Karim Adeyemi, der zuletzt in den beiden Länderspielen für die deutsche U21-Nationalmannschaft überzeugte, von Beginn an auf. „Felix hat in den zwei Wochen richtig gut trainiert. Wir wollten Frische reinbringen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er seine Chance bekommt. Vor 80.000 am Freitagabend ist eine gute Gelegenheit“, erklärte Sahin.

Bei Gegner Heidenheim steht Bayern-Leihgabe Paul Wanner in der Startformation. Insgesamt lief FCH-Coach Frank Schmidt seine zuletzt erfolgreiche Elf unverändert. In Bezug auf die Dortmunder Aufstellung zeigte sich Schmidt etwas überrascht. „Wir haben uns auf was vorbereitet, was der BVB jetzt so gar nicht auf dem Platz hat“, erklärte der Heidenheimer Trainer. Deswegen brauche es einen Plan B. „Es ist nicht so, dass wir das nicht auf dem Schirm gehabt haben. Da ist die Mannschaft auch vorbereitet.“