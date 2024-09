LIVE: Fällt Neuer aus? Das sagt Kompany - die Bayern-PK vor dem Bremen-Spiel im Liveticker

Manuel Neuer droht dem Deutschen Meister möglicherweise jedoch zu fehlen, der Torhüter musste beim 9:2 gegen Dinamo Zagreb in der Champions League zur Halbzeit ausgewechselt werden und fehlte am Donnerstag im Training. FCB-Cheftrainer Vincent Kompany bezog nun Stellung dazu, ob der Weltmeister von 2014 nach Bremen mitreisen kann - und sprach auch über Mathys Tel und seine Oktoberfest-Erfahrungen und das Thema Überbelastung. Die Pressekonferenz im SPORT1 -Liveticker zum Nachlesen.

Pressekonferenz: So können Sie die PK des FC Bayern heute LIVE verfolgen

+++ Das war‘s! Die PK ist beendet +++

+++ Rotation auf den Außenpositionen? +++

„Es ist schwer zu sagen, ob ich rotieren werde. Wir wollen den ganzen Kader nutzen“, so Kompany mit Blick auf seine Anfangsformation gegen Werder. „Deswegen kann ich nicht sagen, ob ich bereits morgen etwas ändere. Wir haben einen großen Kader, das ist nicht Luxus, sondern etwas Nötiges, um unsere Ziele zu erreichen.“ Es sei „wichtig, dass die Jungs um ihre Plätze kämpfen.“ Das verspricht doch Spannung, was die Startelf betrifft.

+++ Bayern physisch voll im Saft +++

+++ Was ist Kompanys Spielphilosophie? +++

„Das Spiel entwickelt sich immer weiter. Mein Spielstil ist nicht so viel anders als bei anderen Teams des FC Bayern vorher“, betont er. Heißt konkret: „Wir wollen den Ball so schnell wie möglich wieder haben. Die Idee ist es, das Gleiche zu tun, was ich auch gegen ehemalige Bayern-Teams erfahren habe. Diesen Stil will ich fortsetzen.“