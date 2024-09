Bundesliga-Premiere für Kiel! Neuling schockt Bochum spät

Beim Jubiläum von Trainer Marcel Rapp ist Holstein Kiel endlich richtig in der Bundesliga angekommen. Im 100. Pflichtspiel des Coaches an der Seitenlinie holte sich der Neuling im Kellerduell beim VfL Bochum mit einem 2:2 (1:2) den historischen ersten Punkt im Oberhaus, zum ersten Sieg reichte es trotz früher Führung aber nicht.

Auch Bochum ist nach vier Spielen noch ohne Dreier, doch das ist keine neue Erfahrung: In den vergangenen beiden Jahren dauerte es bis zum neunten und zehnten Spieltag, ehe der erste Saisonerfolg gelang - und am Ende hielten die Westfalen trotzdem die Klasse.

Kiel gleicht in der vorletzten Minute aus

Benedikt Pichler (15.) brachte Kiel erstmals in der Bundesliga in Führung. Doch Matus Bero (22.) und Lukas Daschner (35.) drehten noch vor der Pause das Spiel. Joker Shuto Machino (89.) glich allerdings für den Aufsteiger aus.

Zeidler musste auf den japanischen Neuzugang Koji Miyoshi (Oberschenkelprobleme) verzichten, zudem bot er mit Philipp Hofmann für Moritz Broschinski einen anderen Stürmer als beim 1:2 in Freiburg auf. Das Vertrauen in Coach Zeidler sei „ungebrochen“, sagte Bochums Sportdirektor Marc Lettau bei Sky: „Wir werden das Spiel gemeinsam analysieren und dann mit ihm in die nächste Woche gehen.“